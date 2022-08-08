Янчук отреагировал на слова депутата Терюшкова в адрес Медведева

Заслуженный тренер России Виктор Янчук ответил члену комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Роману Терюшкову, который раскритиковал Даниила Медведева.

В своем Telegram-канале Терюшков назвал Медведева французским теннисистом российского происхождения. Он также сказал, что теннис в России не может быть ведущим видом спорта.

«Все россияне, проживающие за рубежом, остаются нашими людьми, и мы никогда не говорили, что они плохие или чужаки. Возьмем ту же Марию Шарапову. Она на протяжении большей части карьеры находилась в США, но приносила славу родине, и никому в голову не приходило упрекать ее. Поэтому я не вижу смысла критиковать Медведева», — приводит слова Янчука RT.

26-летний теннисист остался первой ракеткой мира после обновления рейтинга ATP. Медведев занимает первое место (7875 очков) на протяжении 11 недель.