Янчук объяснил отсутствие титулов у Медведева в 2024 году

Заслуженный тренер Виктор Янчук высказался об отсутствие титулов в 2024 году у российского теннисиста Даниила Медведева.

«Где-то Медведеву в этом году не везет. Фарт и везение — достаточно важный фактор в теннисе. Также не стоит забывать, что конкуренты Дани не дремлют, и они появляются с каждым новым сезоном. Это касается, например, Синнера и Алькараса. Чтобы начать забирать титулы, Медведев должен где-то найти себя и прорваться. Многие оппоненты уже хорошо изучили Даню. И если разобраться, то время сейчас уже работает не на Медведева, а на молодежь», — приводит слова Янчука Legalbet.

Медведев в рейтинге ATP занимает пятое место. Лидером является итальянец Янник Синнер. На втором месте находится немец Александр Зверев, на третьем — испанец Карлос Алькарас, а на четвертом — серб Новак Джокович.