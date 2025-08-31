Янчук — о расставании Медведева и Сервара: «Рабочий момент, через который многие проходят»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал прекращение сотрудничества между российским теннисистом Даниилом Медведевым и французским тренером Жилем Сервара.

«Расставание тренера со спортсменом — это рабочий момент, через который многие проходят. В этом сезоне Даниил проигрывал много для игрока его уровня, на турнирах «Большого шлема» ничего не показал, поэтому он решил попробовать что-то другое. Я не думаю, что после смены тренера результат придет мгновенно, но что-то менять было нужно в подготовке», — цитирует Янчука ТАСС.

Медведев за время сотрудничества с Сервара победил на 20 турнирах на уровне ATP, выиграл Итоговый турнир в 2020-м и US Open в 2021 году. При этом свой 20-й титул Даниил завоевал весной 2023-го.