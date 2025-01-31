Янчук назвал Медведева фаворитом турнира АТР в Монпелье

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что россиянин Андрей Рублев является фаворитом турнира ATP во французском Монпелье.

Рублев посеян под первым номером на турнире. Россиянин обыграл американца Кристофера Юбэнкса в своем первом матче на турнире ( 6:4, 6:3). В четвертьфинале Рублев сыграет с грузином Николозом Басилашвили.

«Он неплохо начал турнир, одержал хорошую победу на старте. Здесь он является первым номером, фаворитом, и ему нужно доказывать это звание. К тому же он неудачно начал сезон, так что ему нужны очки, чтобы оставаться в десятке лучших игроков мира. Я думаю, ему вполне по силам выиграть этот турнир», — сказал Янчук ТАСС.

Турнир в Монпелье относится к категории ATP 250. Призовой фонд составляет около € 600 тыс. Действующим победителем соревнований является Александр Бублик из Казахстана.