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Сегодня, 15:55

Штруфф обыграл Этчеверри и вышел в полуфинал турнира в Гштааде

Руслан Минаев
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Немец Ян-Леннард Штруфф обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри в четвертьфинале турнира в Гштааде — 7:5, 3:6, 6:3.

Матч длился 2 часа 16 минут.

За выход в финал грунтового турнира Штруфф сыграет с французом Кантеном Алисом.

Гштаад (Швейцария)

Турнир ATP EFG Swiss Open Gstaad

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ян-Леннард Штруфф (Германия, 5) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 4) — 7:5, 3:6, 6:3

Кантен Алис (Франция, Q) — Густаво Хейде (Бразилия, Q) — 6:1, 7:5

Теннис
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