Штруфф обыграл Этчеверри и вышел в полуфинал турнира в Гштааде
Немец Ян-Леннард Штруфф обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри в четвертьфинале турнира в Гштааде — 7:5, 3:6, 6:3.
Матч длился 2 часа 16 минут.
За выход в финал грунтового турнира Штруфф сыграет с французом Кантеном Алисом.
Гштаад (Швейцария)
Турнир ATP EFG Swiss Open Gstaad
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ян-Леннард Штруфф (Германия, 5) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 4) — 7:5, 3:6, 6:3
Кантен Алис (Франция, Q) — Густаво Хейде (Бразилия, Q) — 6:1, 7:5
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