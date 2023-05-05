Штруфф — о матче с Карацевым: «Аслан достаточно легко обыграл меня в квалификации»

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф ожиданиями от полуфинала турнира в Мадриде с россиянином Асланом Карацевым.

Теннисисты уже встречались друг с другом в квалификации этого турнира, тогда Карацев победил немца со счетом 6:4, 6:2.

«Аслан потрясающе играет на этой неделе, и, нужно признать, он достаточно легко обыграл меня в квалификации. В том матче я не показал свой лучший теннис, но, как мне кажется, он заставил меня сыграть не лучшим образом. Полагаю, нам нужно будет проанализировать это и сосредоточиться на предстоящей игре. Надеюсь, в этот раз я смогу выступить лучше», — приводит слова Штруффа пресс-служба ATP.

Матч между Карацевым и Штруффом состоится сегодня, 5 мая, и начнется в 21.00 мск.