Шевченко проиграл Штруффу в первом круге турнире в Метце
Представляющий Казахстан Александр Шевченко выбыл из турнира в Метце.
64-я ракетка мира уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу в трех сетах — 6:3, 4:6, 4:6. Матч длился 1 час 43 минуты.
40-я ракетка мира встретится во втором круге с французом Корантеном Муте (Франция).
Метц (Франция)
Турнир ATP Moselle Open
Призовой фонд 579 320 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ян-Леннард Штруфф (Германия, 7) — Александр Шевченко (Казахстан) — 3:6, 6:4, 6:4
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