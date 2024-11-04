Шевченко проиграл Штруффу в первом круге турнире в Метце

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Представляющий Казахстан Александр Шевченко выбыл из турнира в Метце.

64-я ракетка мира уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу в трех сетах — 6:3, 4:6, 4:6. Матч длился 1 час 43 минуты.

40-я ракетка мира встретится во втором круге с французом Корантеном Муте (Франция).

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 579 320 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ян-Леннард Штруфф (Германия, 7) — Александр Шевченко (Казахстан) — 3:6, 6:4, 6:4