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Якуб Меншик — Новак Джокович: смотреть матч «мастерса» в Шанхае онлайн

Якуб Меншик сыграет с Новаком Джоковичем в четвертьфинале «мастерса» в Шанхае
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Чешский теннисист Якуб Меншик сыграет с представителем Сербии Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира серии «мастерс» в Шанхае 11 октября. Начало — в 13.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Меншик — Джокович с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

На «тысячнике» в Китае чех был сильнее Григора Димитрова, Александра Шевченко, Андрея Рублева и Педро Мартинеса. По сетке сербский теннисист прошел Романа Сафиуллина, Флавио Коболли и Алекса Микелсена.

19-летний Меншик занимает 66-е место в рейтинге ATP. 37-летний Джокович — 4-я ракетка мира.

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Теннис
Новак Джокович
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