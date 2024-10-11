Джокович в упорной борьбе обыграл Меншика и пробился в полуфинал «мастерса» в Шанхае
Четвертая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в трех сетах обыграл представителя Чехии Якуба Меншика в четвертьфинале «мастерса» в Шанхае — 6:7 (4:7), 6:1, 6:4.
Встреча продлилась 2 часа 21 минуту. Меншик 17 раз подал навылет, совершил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного. У Джоковича семь эйсов, одна двойная и четыре реализованных брейка из девяти.
В полуфинале турнира Джокович сразится с американцем Тэйлором Фритцем (седьмая ракетка мира).
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия, 4) — Якуб Меншик (Чехия) — 6:7 (4:7), 6:1, 6:4
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