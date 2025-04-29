Теннис
29 апреля, 17:40

Бублик уступил Меншику в четвертом круге турнира в Мадриде

Алина Савинова

Представитель Казахстана Александр Бублик не смог выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде.

В матче четвертого круга 27-летний спортсмен проиграл чеху Якубу Меншику — 3:6, 2:6. Встреча длилась 57 минут.

Меншик в четвертьфинале «мастерса» сыграет против победителя пары Александр Зверев (Германия, 1) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 20).

Также в следующий раунд вышли Григор Димитров из Болгарии, британец Джек Дрейпер и канадец Габриэль Диалло.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Якуб Меншик (Чехия, 22) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:3, 6:2

Григор Димитров (Болгария, 15) — Джейкоб Фернли (Великобритания, Q) — 6:4, 7:6 (7:3)

Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Маттео Берреттини (Италия, 30) — 7:6 (7:2), 0:0 отказ 2-го игрока

Габриэль Диалло (Канада, LL) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 2:6, 6:4, 6:4

