Бублик уступил Меншику в четвертом круге турнира в Мадриде
Представитель Казахстана Александр Бублик не смог выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде.
В матче четвертого круга 27-летний спортсмен проиграл чеху Якубу Меншику — 3:6, 2:6. Встреча длилась 57 минут.
Меншик в четвертьфинале «мастерса» сыграет против победителя пары Александр Зверев (Германия, 1) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 20).
Также в следующий раунд вышли Григор Димитров из Болгарии, британец Джек Дрейпер и канадец Габриэль Диалло.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Якуб Меншик (Чехия, 22) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:3, 6:2
Григор Димитров (Болгария, 15) — Джейкоб Фернли (Великобритания, Q) — 6:4, 7:6 (7:3)
Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Маттео Берреттини (Италия, 30) — 7:6 (7:2), 0:0 отказ 2-го игрока
Габриэль Диалло (Канада, LL) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 2:6, 6:4, 6:4