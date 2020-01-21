«Я же не говорю тебе идти на ***». Фоньини и Опелка устроили перепалку

Теннисисты Фабио Фоньини и Рейлли Опелка в матче первого раунда Australian Open вступили в перепалку с судьей Карлосом Бернардесом.

Фоньини не согласился с предупреждением, которое вынес ему судья за брошенную ракетку. Также он высказался о том, что не хочет, чтобы Бернандес судил его матчи.

— Я не могу играть с судьей, который меня расшатывает, — сказал Фоньини. — Когда Рафаэль Надаль просит об этом, ATP соглашается. Когда просит Фоньини — нет. Но его величество — это другой разговор.

Ты позорник. Ты профнепригоден. Нельзя мне выкатывать предупреждение за брошенную ракетку, когда Опелка постоянно матерится. Я же не говорю тебе идти на ***. Это было бы другое дело.

После этого Опелка был разозлен на Фоньини за то, что тот затягивает время.

— Сколько, ***, раз ты еще позволишь ему делать это? Ты просто жалок ***. Он четыре раза уже это сделал.