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«Я у тебя на родине. Почему не показываешь мне красоты Греции?» Хачанов — Циципасу

12:34

Российский теннисист Карен Хачанов обратился к греческому теннисисту Стефаносу Циципасу. Cпортсмен опубликовал фото, сделанное в Греции.

— Я у тебя на родине, Стеф. Где ты? Почему не показываешь мне красоты Греции? — написал Хачанов в своем Twitter.

Российский теннисист примет участие в турнире в Берлине17-19 июля.

I'm at your home??, @StefTsitsipas.

Where are you??Why are you not showing me your beautiful country?? pic.twitter.com/b6Laq9VERI

— Karen Khachanov (@karenkhachanov) July 11, 2020

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