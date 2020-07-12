«Я у тебя на родине. Почему не показываешь мне красоты Греции?» Хачанов — Циципасу
12:34
Российский теннисист Карен Хачанов обратился к греческому теннисисту Стефаносу Циципасу. Cпортсмен опубликовал фото, сделанное в Греции.
— Я у тебя на родине, Стеф. Где ты? Почему не показываешь мне красоты Греции? — написал Хачанов в своем Twitter.
Российский теннисист примет участие в турнире в Берлине17-19 июля.
I'm at your home??, @StefTsitsipas.— Karen Khachanov (@karenkhachanov) July 11, 2020
Where are you??Why are you not showing me your beautiful country?? pic.twitter.com/b6Laq9VERI
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