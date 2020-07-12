Российский теннисист Карен Хачанов обратился к греческому теннисисту Стефаносу Циципасу. Cпортсмен опубликовал фото, сделанное в Греции.

— Я у тебя на родине, Стеф. Где ты? Почему не показываешь мне красоты Греции? — написал Хачанов в своем Twitter.

Российский теннисист примет участие в турнире в Берлине17-19 июля.