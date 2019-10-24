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«Я не против, но это странно выглядит». Сафин — о натурализации в сборной России

10:20
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Бывший теннисист Марат Сафин — о натурализованных спортсменах в сборной России по футболу.

— Я не против, но это странно выглядит. У нас что, нет своих гениальных? Всю историю у нас были хорошие спортсмены, а тут они в футболе пропали? Фернандес и Гильерме — отличные игроки, но хотелось бы видеть исторически российских спортсменов. (Сергей Егоров, Михаил Потапов)

Полностью интервью Марата Сафина — скоро в «СЭ»

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