WTA и ATP раскритиковали решение о недопуске российских и белорусских теннисистов на Уимблдон

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) на следующей неделе примут меры для защиты российских и белорусских игроков, которых не допустили на Уимблдон и травяные турниры в Великобритании, а также заморозку их рейтинга, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на Daily Mail.

20 апреля организаторы Уимблдона отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Игрокам также запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA).

АТР и WTA не согласны с решением организаторов Уимблдона и LTA, назвав его дискриминацией по национальному признаку.

По данным источника, для поддержки отстраненных теннисистов могут быть введены схемы компенсации рейтинговых очков по аналогии с системой, использовавшейся во время пандемии коронавируса.

АТР и WTA могут ввести серьезные санкции вплоть до отмены рейтинговых очков, заработанных на турнирах в Великобритании.