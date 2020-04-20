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Выставочный турнир может пройти летом в Лондоне

21:42
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В Лондоне может пройти выставочный турнир, сообщает Telegraph.

По сведениям источника, в турнире примут участие ведущие британские теннисисты. Английский игрок Джейми Маррей намерен организовать одиночный турнир в конце июня — начале июля. Болельщики и официальные лица не будут допущены. В соревновании могут принять участие восемь лучших британских теннисистов, которые будут распределены по двум группам.

Ранее Telegraph сообщал, что в начале мая выставочный турнир пройдет в Германии.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 452 397 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Умер 168 781 человек, выздоровели 642 635.

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