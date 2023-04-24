Алькарас: «Краткосрочная цель — победа на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас поделился планами на ближайшее время. Испанец в ближайшее время выступит на грунтовом турнире ATP в Мадриде, победителем которого он стал в прошлом году.

«Я очень амбициозный парень и всегда хочу большего. Я хочу быть лучше, выигрывать титулы, как в Барселоне. Мы никогда не будем удовлетворены. Я окружаю себя амбициозными людьми, которые не бывают удовлетворены.

На каждый турнир мы едем с мыслью, что можем победить, и стараемся сделать все возможное. Если я не выиграю в Мадриде, это не будет для меня провалом, все зависит от уровня, который я показываю, и от матчей. Все игроки очень сильны, все могут взять титул и меня победить. Провальное выступление или нет, будет зависеть от того, какой уровень я покажу и как буду играть.

Очевидная краткосрочная цель — «Ролан Гаррос». Я очень хочу выиграть этот турнир, но сейчас мы сосредоточены на Мадриде и Риме», — цитирует игрока Eurosport.

В прошлом сезоне Алькарас дошел до 1/4 финала на «Ролан Гаррос». Открытый чемпионат Франции в этом году пройдет с 28 мая по 11 июня.

Турниры ATP в Мадриде и Риме стартуют 25 апреля и 9 мая.