Вторая ракетка мира Крейчикова стала положительный тест на коронавирус на «Ролан Гаррос» и не выступит в парном разряде

Вторая ракетка мира Барбора Крейчикова стала положительный тест на коронавирус на «Ролан Гаррос».

«Прошлой ночью я почувствовала себя плохо, а этим утром проснулась с жаром. Я решила сдать тест на коронавирус и результат оказался положительным.

Я очень расстроена, что не смогу защитить свой титул в парном разряде. Спасибо всем за поддержку. Увидимся!» — написала Крейчикова в своей соцсети.

26-летняя чешка 23 мая проиграла в первом круге турнира француженке Диан Парри — 6:1, 2:6, 3:6.

Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» не сможет выступить в парном турнире.