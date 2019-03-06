"ВТБ Кубок Кремля" пройдет в "Крылатском"

В 2019 году турнир "ВТБ Кубок Кремля" пройдет на новой для себя арене Ледового дворца "Крылатское" в Москве, сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.

Сообщается, что среди возможных вариантов проведения рассматривались также площадки ЛФК "ЦСКА" и "ВТБ Арена - Динамо", но оба стадиона не смогут принять турнир этого года.

Теннис в "Крылатском" проходил дважды. В 2004 году спортивный центр принимал полуфинальные и финальные матчи Мировой группы Кубка федерации. В финале российская сборная одержала победу над командой Франции.

В 2013 году, также в розыгрыше Кубка федерации, сборная России выиграла в "Крылатском" у Словакии - 3-2.

"ВТБ Кубок Кремля" в 2019 году пройдет с 12 по 20 октября.