Все матчи турнира в Мадриде перенесены на вторник из-за блэкаута

Организаторы теннисного турнира в Мадриде сообщили о переносе матчей, запланированных на 28 апреля.

Ранее в городе произошло масштабное отключение электроэнергии, из-за чего на соревнованиях в столице Испании прервали несколько встреч. Отмечается, что все игры перенесены на вторник.

«По не зависящим от организации причинам и в целях обеспечения безопасности в связи с общенациональным отключением электроэнергии в Испании, решено отменить все оставшиеся матчи, которые должны были пройти в понедельник, 28 апреля», — говорится в заявлении.

Сообщалось, что проблемы с электричеством также наблюдаются в Португалии, Италии и на юге Франции.

В понедельник на турнире в Мадриде должны были сыграть россияне Карен Хачанов, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова и Екатерина Александрова.