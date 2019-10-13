«Все говорят, что теннису нужно что-то новое». Медведев объяснил, почему не празднует победы

Россиянин Даниил Медведев сдержанно воспринял победу в финале «Мастерса» в Шанхае. В решающем матче 23-летний теннисист победил Александра Зверева (6:4, 6:1), после чего не стал праздновать. Это был шестой подряд финал Медведева, в трех из них он победил — ранее на «Мастерсе» в Цинциннати и турнире в Санкт-Петербурге. Это четвертый титул москвича в году и седьмой в карьере.

— Почему я не праздновал победу? На самом деле я рад, просто не показывал это. Знаете, пусть это будет таким стилем, — сказал Медведев в своих интервью Eurosport и ATP TV. — Все говорят, что теннису нужно что-то новое, другие лица. И я это им даю. Я побеждаю, не праздную, остаюсь спокойным и просто делаю свою работу.