Известный российский теннисист и тренер Андрей Чесноков считает, что в матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге Даниилу Медведеву будет важно принимать подачу американца Райли Опелки.

— У Опелки очень хорошая подача, все будет зависеть от того, как Даниил будет принимать ее, — цитируют «Известия» Чеснокова. — Это будет непростой матч, я думаю, что физически Опелка солиднее, чем Гаске. Медведеву нужны такие матчи, когда идет борьба, в них нервы закаляются. А если говорить про матч с Гаске, то я был уверен в победе россиянина. Первый сет француз был свежий, смотрелся здорово, а Даниил еще не вошел в игру и проиграл. А потом Ришар просто устал, не выдержал физически, задохнулся, когда пошли длинные розыгрыши, еле шевелился.