Впервые за 23 года в турнире «Мастерс 1000» все три лучших в «посеве» потерпели поражения в первых матчах

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев во втором круге турнира в Монреале уступил австралийцу Нику Кирьосу (7:6, (7:2) 4:6, 2:6).

Также в первом матче в турнире уступили второй «сеяный» Карлос Алькарас и третий «сеяный» Стефанос Циципас. Впервые с Индиан-Уэллса 1999 года в турнире серии «Мастерс 1000» все три лучших «посева» потерпели поражение в своих первых матчах.