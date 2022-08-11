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Сегодня, 08:18

Впервые за 23 года в турнире «Мастерс 1000» все три лучших в «посеве» потерпели поражения в первых матчах

Сергей Разин
корреспондент
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Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев во втором круге турнира в Монреале уступил австралийцу Нику Кирьосу (7:6, (7:2) 4:6, 2:6).

Также в первом матче в турнире уступили второй «сеяный» Карлос Алькарас и третий «сеяный» Стефанос Циципас. Впервые с Индиан-Уэллса 1999 года в турнире серии «Мастерс 1000» все три лучших «посева» потерпели поражение в своих первых матчах.

Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Стефанос Циципас
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