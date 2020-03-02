Впервые в истории трое россиян вошли в топ-15 рейтинга ATP, Тим обошел Федерера

Даниил Медведев сохранил пятое месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Андрей Рублев остался на 14-й позиции, Карен Хачанов подянлся с 17-й по 15-ю. Впервые в истории трое россиян вошли в топ-15.

В первой десятке произошло одно изменение. Австриец Доминик Тим опередил швейцарца Роджера Федерера и вышел на третье место.

Рейтинг АТР на 2 марта

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10220 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850

3 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7045

4 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3630

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555...

14 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2234

15 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2120