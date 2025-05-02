Впервые с 2019 года в топ-10 рейтинга ATP не будет ни одного россиянина

Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев покинут топ-10 рейтинга ATP после вылета с «мастерса» в Мадриде.

Рублев, являющийся действующим чемпионом турнира в столице Испании, в третьем круге проиграл 75-й ракетке мира Александру Бублика со счетом 4:6, 6:0, 4:6. Таким образом, Рублев выпадет из топ-15.

Даниил Медведев в четвертьфинале турнира со счетом 3:6, 5:7 уступил 15-й ракетке мира Касперу Рууду. Норвежец вытеснит Медведева из первой десятки.

Впервые с июня 2019 года в топ-10 рейтинга ATP не будет ни одного российского теннисиста.