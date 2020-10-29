Восьмой сеяный турнира в Нур-Султане проиграл финну, пробившемуся через квалификацию
11:28
Восьмой сеяный турнира ATP в Нур-Султане, австралиец Джордан Томпсон проиграл Эмилю Руусувуори в матче второго круга — 6:2, 3:6, 4:6.
В четвертьфинале финн, пробившийся в основную сетку соревнований через квалификацию, встретится с победителем пары Бенуа Пэр — Михаил Кукушкин.
Нур-Султан (Казахстан)
Турнир ATP Astana Open
Призовой фонд 273 345 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Эмиль Руусувуори (Финляндия, Q) — Джордан Томпсон (Австралия, 8) — 6:2, 3:6, 6:4
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