Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал победу Андрея Рублева на St.Petersburg Open, турнире, который в этом году получил категорию ATP-500.

— По уровню игры достойны победы в Санкт-Петербурге были двое: Рублев и Шаповалов, — отметил в разговоре с «Известиями» Борис Собкин. — Фактически они разыграли между собой победу в полуфинале. У них разные стили, но оба по-своему играли очень качественно. Если говорить в целом, то Андрей проводит удачный год. Дай бог, чтобы и дальше у него всё складывалось также хорошо. При этом есть масса вещей, в которых он способен добавить. Поэтому восьмое место в рейтинге — это совсем не его предел.

После пяти выигранных матчей в Санкт-Петербурге на счету у 22-летнего москвича — 34 победы за год. Больше только у первой ракетки мира Новака Джоковича.