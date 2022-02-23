Вольф победил Сонего и вышел во второй круг турнира в Акапулько, где сыграет с Циципасом
Американский теннисист Джеффри Джон Вольф вышел во второй круг турнира ATP в Акапулько (Мексика).
В первом круге Вольф победил итальянца Лоренцо Сонего в трех сетах — 3:6, 7:6 (9:7), 6:2.
Во втором круге американец встретится с греком Стефаносом Циципасом, который в первом круге обыграл серба Ласло Джере.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 678 065 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Джеффри Джон Вольф (США, Q) — Лоренцо Сонего (Италия) — 3:6, 7:6 (9:7), 6:2
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