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Сегодня, 10:10

Вольф победил Сонего и вышел во второй круг турнира в Акапулько, где сыграет с Циципасом

Иван Торопцев
Корреспондент

Американский теннисист Джеффри Джон Вольф вышел во второй круг турнира ATP в Акапулько (Мексика).

В первом круге Вольф победил итальянца Лоренцо Сонего в трех сетах — 3:6, 7:6 (9:7), 6:2.

Во втором круге американец встретится с греком Стефаносом Циципасом, который в первом круге обыграл серба Ласло Джере.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 678 065 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Джеффри Джон Вольф (США, Q) — Лоренцо Сонего (Италия) — 3:6, 7:6 (9:7), 6:2

Теннис
Стефанос Циципас
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