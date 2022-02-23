Вольф победил Сонего и вышел во второй круг турнира в Акапулько, где сыграет с Циципасом

Американский теннисист Джеффри Джон Вольф вышел во второй круг турнира ATP в Акапулько (Мексика). В первом круге Вольф победил итальянца Лоренцо Сонего в трех сетах — 3:6, 7:6 (9:7), 6:2. Во втором круге американец встретится с греком Стефаносом Циципасом, который в первом круге обыграл серба Ласло Джере. Акапулько (Мексика) Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC Призовой фонд 1 678 065 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Джеффри Джон Вольф (США, Q) — Лоренцо Сонего (Италия) — 3:6, 7:6 (9:7), 6:2