Во время проигранного матча Хачанову Кирьос сломал две ракетки. Видео

Австралиец Ник Кирьос уступил россиянину Карену Хачанову во втором круге турнира турнира в Цинциннати 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 2:6, традиционно эмоционально реагируя на нескладывающуюся игру.

В перерыве между вторым и третьим сетом Кирьос ушел в подтрибунное помещение, где разбил две ракетки. За это его оштрафовали на одно очко. А после матча австралиец обругал судью и плюнул в его сторону.

В третьем круге Хачанов сыграет с французом Люкой Пуем.