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Во время проигранного матча Хачанову Кирьос сломал две ракетки. Видео

15 августа 2019, 08:35
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Австралиец Ник Кирьос уступил россиянину Карену Хачанову во втором круге турнира турнира в Цинциннати 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 2:6, традиционно эмоционально реагируя на нескладывающуюся игру.

В перерыве между вторым и третьим сетом Кирьос ушел в подтрибунное помещение, где разбил две ракетки. За это его оштрафовали на одно очко. А после матча австралиец обругал судью и плюнул в его сторону.

В третьем круге Хачанов сыграет с французом Люкой Пуем.

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/cincinnati/2019/2/6/

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