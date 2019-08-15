Во время проигранного матча Хачанову Кирьос сломал две ракетки. Видео
15 августа 2019, 08:35
Австралиец Ник Кирьос уступил россиянину Карену Хачанову во втором круге турнира турнира в Цинциннати 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 2:6, традиционно эмоционально реагируя на нескладывающуюся игру.
В перерыве между вторым и третьим сетом Кирьос ушел в подтрибунное помещение, где разбил две ракетки. За это его оштрафовали на одно очко. А после матча австралиец обругал судью и плюнул в его сторону.
В третьем круге Хачанов сыграет с французом Люкой Пуем.