Во время матча Итогового турнира ATP скончался болельщик

Болельщик скончался во время матча Итогового турнира ATP между итальянцем Лоренцо Музетти и американцем Тэйлором Фритцем, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как отмечает источник, 78-летнего мужчину доставили со стадиона в больницу в критическом состоянии, однако врачам не удалось его спасти.

Матч группового этапа завершился победой Фритца со счетом 6:3, 6:4.

Итоговый турнир ATP проходит с 10 по 16 ноября в Турине (Италия). Призовой фонд соревнований составляет 15,5 миллиона долларов. Впервые с 2018 года Итоговый турнир проходит без участия россиян.