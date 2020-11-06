Швейцарец Стэн Вавринка после победы над россиянином Андреем Рублевым на турнире в Париже отметил, что соперник играл лучше в начале матча. Также он добавил, что доволен результатом встречи.

— Думаю, конечно, вначале он играл быстрее и лучше меня, — приводит пресс-служба ATP слова Вавринки. — Мне было сложно найти какое-либо решение, когда он так хорошо играл. Однако я все еще верил, что могу что-то изменить в своей игре и играть немного лучше. Я не очень хорошо начал матч, и это лишило меня уверенности. Думаю, что для меня было важно по-настоящему сосредоточиться на подаче. Я очень доволен победой.