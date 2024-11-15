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Сегодня, 15:35

Владимир Познер прокомментирует финал Nitto ATP Finals в Турине на BetBoom Tennis

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Владимир Познер.

Финал Итогового турнира ATP для всех зрителей BetBoom Tennis прокомментирует известный журналист и телеведущий Владимир Познер. Владимир Владимирович — большой ценитель тенниса. С первого момента, когда Познер взял в руки ракетку 80 лет назад, спорт стал его неотъемлемой частью. Его любовь к теннису выдержала испытание временем: на протяжении всей жизни Владимир Владимирович не переставал следить за матчами, вдохновляясь игрой топовых спортсменов.

Познер неоднократно говорил о своих любимых спортсменах, среди которых выделяет Роджера Федерера и Штеффи Граф — игроков, которые для него олицетворяют красоту и силу этого вида спорта. Его взгляд добавит эксклюзивности освещению финала ATP, открывая для зрителей BetBoom Tennis уникальную возможность увидеть матч глазами истинного знатока и поклонника игры.

«Возможно, вы знаете, что я люблю теннис. Очень. Просто обожаю. Если бы я играл в теннис с такой силой, как люблю его, я был бы в рейтинге ATP номер один в мире. Лучше Синнера. Лучше Алькараса. Лучше Джоковича, когда он был на пике своей карьеры. И вот случилось чудо: BetBoom пригласили меня комментировать финальный матч Nitto ATP Finals в Турине 17-го ноября. Я не только смогу увидеть игру лучших теннисистов мира. Я смогу комментировать их игру!

Надеюсь, что вы, любители тенниса, поддержите меня тем, что подключитесь. Буду изо всех сил доставлять вам удовольствие», — прокомментировал Владимир Владимирович Познер анонс в своем telegram-канале.

Nitto ATP Finals проходит с 10 по 17 ноября в Турине и станет завершающим турниром сезона-2023/24 в мужском теннисе. В нем принимают участие лучшие спортсмены теннисного рейтинга, такие как Даниил Медведев, Андрей Рублев, Янник Синнер, Карлос Алькарас и др. Официальная трансляция турнира будет доступна на BetBoom Tennis. Посмотреть Nitto ATP Finals можно будет как на сайте, так и на YouTube и Twitch-канале BB Tennis.

Также матчи можно посмотреть на большом экране в клубах BetBoom, а при первой регистрации получить фрибет 1000 по промокоду TENNIS.

Теннис
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