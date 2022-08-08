Камельзон: «На месте Чеснокова я бы воздержался от столь громких заявлений. Зря он ляпает такие вещи»

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон возразил Андрею Чеснокову, который назвал первую ракетку мира Даниила Медведева самым великим российским теннисистом.

«На месте Чеснокова я бы воздержался от столь громких заявлений. Зря он ляпает такие вещи, не нужно это. Во-первых, они вредят самому Медведеву, создают дополнительное давление на него. Но самое главное — эти слова не соответствуют действительности. В истории российского тенниса было много выдающихся чемпионов, о которых нельзя забывать. Разве олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников оставил недостаточный след в отечественном спорте?! Или Марат Сафин — он ведь тоже был первой ракеткой мира и побеждал на турнирах «Большого шлема», — заявил Камельзон Betonmobile.ru.

По словам Камельзона, немало талантливых игроков выступало и в советские времена.

«Тенниса, как такого, в стране не было, а ярчайшие звезды — были. Вспомните хотя бы знаменитого Николая Озерова, который много раз становился чемпионом СССР. Или великого Александра Метревели! У женщин успешно выступали Бакшеева, Дмитриева, Морозова... В общем, теннисных талантов в нашей стране всегда хватало», — подчеркнул Камельзон.