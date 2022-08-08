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Камельзон: «На месте Чеснокова я бы воздержался от столь громких заявлений. Зря он ляпает такие вещи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон возразил Андрею Чеснокову, который назвал первую ракетку мира Даниила Медведева самым великим российским теннисистом.

«На месте Чеснокова я бы воздержался от столь громких заявлений. Зря он ляпает такие вещи, не нужно это. Во-первых, они вредят самому Медведеву, создают дополнительное давление на него. Но самое главное — эти слова не соответствуют действительности. В истории российского тенниса было много выдающихся чемпионов, о которых нельзя забывать. Разве олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников оставил недостаточный след в отечественном спорте?! Или Марат Сафин — он ведь тоже был первой ракеткой мира и побеждал на турнирах «Большого шлема», — заявил Камельзон Betonmobile.ru.

По словам Камельзона, немало талантливых игроков выступало и в советские времена.

«Тенниса, как такого, в стране не было, а ярчайшие звезды — были. Вспомните хотя бы знаменитого Николая Озерова, который много раз становился чемпионом СССР. Или великого Александра Метревели! У женщин успешно выступали Бакшеева, Дмитриева, Морозова... В общем, теннисных талантов в нашей стране всегда хватало», — подчеркнул Камельзон.

Источник: https://betonmobile.ru/kamelzon-ne-soglasilsya-s-chesnokovyim-nazvavshim-daniila-medvedeva-samyim-velikim-rossiyskim-tennisistom
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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