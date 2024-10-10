Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

10 октября, 19:24

Камельзон: «Надаль на все времена оставил свое имя в мировом теннисе»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отреагировал на заявление 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля о завершении карьеры после финальной части Кубка Дэвиса.

«Надаль — это звезда первой величины. Он на все времена оставил свое имя в мировом теннисе, так как мы до сегодняшнего дня вспоминаем и чествуем Кафельникова, Сафина, Динару Сафину, Давыденко, Южного. Надаль — это испанское олицетворение мирового тенниса, который на протяжении многих лет сделал яркую карьеру. Надаль, выступая за команду на Кубке Дэвиса, ещё раз показывает, что, несмотря на возраст, может сопротивляться и выигрывать Кубок. Надаль во главе команды — большое событие, и он ее усиливает, это будет интересный матч», — приводит слова Камельзона Metaratings.ru.

За карьеру Надаль одержал 22 победы на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде и уступает по этому показателю лишь Новаку Джоковичу. Испанец рекордные 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции и становился обладателем карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде. Надаль является двукратным олимпийским чемпионом.

Источник: Metaratings.ru
Теннис
Рафаэль Надаль
Читайте также
Сборная России проведет открытую тренировку в Москве
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Дочь актрисы Шукшиной стала бодибилдером из-за тяжелого детства
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Популярное видео
Антон Курьянов оставил пост генменеджера «Авангарда»
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Шестеркин отказался от контракта на 88 миллионов долларов
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Будущее Серебрякова, Ротенберг наехал на КХЛ, 0:11 ЦСКА
Заврагин из «Сочи» заменит Серебрякова в СКА?
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
История с вратарями Никитой Серебряковым и Иваном Просветовым
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
Перестановки в руководстве «Авангарда»
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости