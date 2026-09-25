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Вит Копршива — Денис Шаповалов: результат матча второго круга турнира в Чэнду

Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира в Чэнду

Сергей Ярошенко

Канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл чеха Вита Копршиву во втором круге турнира в Чэнду — 6:2, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 5 минут.

Шаповалов 4 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Копршивы ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В четвертьфинале турнира 27-летний Шаповалов сыграет с победителем матча Алехандро Табило (Чили) — Адриан Маннарино (Франция).

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Теннис
Денис Шаповалов
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