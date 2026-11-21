Виландер считает, что Синнеру потребуется около года для возвращения на прежний уровень после травмы

Бывшая первая ракетка мира Матс Виландер оценил перспективы возвращения Янника Синнера на прежний уровень после травмы колена. По мнению шведа, итальянскому теннисисту может потребоваться около года, чтобы вновь начать доминировать в туре.

«Вернуться после столь длительного простоя и сразу же вновь начать доминировать — невозможно. Можно вернуться, играть хорошо и даже побеждать, но тот уровень превосходства, которого он достиг ранее, — это совсем другое дело.

Синнеру придется начинать заново, воспринимая себя как пятую или шестую ракетку мира, и постепенно восстанавливать уверенность в своих силах. Норман ему в этом поможет. На это может уйти около года... Даже для такого игрока, как Синнер. Хотя обычно для возвращения на вершину требуется вдвое больше времени, чем длилось отсутствие из-за травмы», — приводит слова Виландера Corriere della Sera.

Швед также выразил сомнения в том, что Синнер успеет восстановиться к Australian Open-2027.

25-летний итальянец не выступает на турнирах с июля из-за травмы колена. В октябре он объявил о досрочном завершении сезона-2026. Ранее сообщалось, что теннисисту может потребоваться операция, после которой восстановление способно занять до 12 месяцев. Окончательное решение о хирургическом вмешательстве пока не принято.

С декабря Синнер начнет работу с новым тренером Магнусом Норманом, который заменит в его штабе Даррена Кэхилла. Итальянец занимает второе место в рейтинге ATP.