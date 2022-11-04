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Сегодня, 19:09

Виландер считает, что Оже-Альяссим не уступает Джоковичу по физическим данным

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира и эксперт Eurosport Матс Виландер сравнил канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима с сербом Новаком Джоковичем.

«Имейте в виду, когда он играет, его подача имеет огромное значение, его физические данные сравнимы с Новаком Джоковичем и, возможно, даже на ступеньку выше. Это нелегко воспринимается мной, потому что я всегда считал Джоковича величайшим спортсменом в любом виде спорта. Но Феликс Оже-Альяссим будет физически давить на Новака, и это невероятно», — приводит Eurosport слова Виландера.

В четвертьфинале «Мастерса» в Париже Оже-Альяссим обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (6:1, 6:4). Следующим его соперником может стать первая ракетка мира Карлос Алькарас или Хольгер Руне из Дании.

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/atp-paris/2022/unbelievable-felix-auger-aliassime-can-push-novak-djokovic-in-every-department-says-mats-wilander_sto9209689/story.shtml
Феликс Оже-Альяссим
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