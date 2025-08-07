Мбоко — после победы над Рыбакиной: «Я рада, что сохранила самообладание»

Канадская теннисистка Виктория Мбоко прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана в полуфинале турнира в Монреале.

«Очевидно, что игра на глазах у болельщиков хозяев имеет свои преимущества. Все всегда стараются поддержать тебя, как могут. Это действительно помогает мне в трудные моменты, когда я, возможно, не так позитивна. Я действительно счастлива, что у меня есть такая поддержка. Вдобавок ко всему Рыбакина играла в действительно отличный теннис, но я рада, что сохранила самообладание. В нужные моменты я была терпелива», — цитирует 18-летнюю спортсменку AP.

В финале канадка встретится с японкой Наоми Осакой, которая победила Клару Таусон.