Виктор Янчук: «Высока вероятность, что Медведев и Хачанов встретятся в финале турнира в Санкт-Петербурге»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о турнире ATP в Санкт-Петербурге, который состоится с 16 по 22 сентября.

— Высока вероятность, что Медведев и Хачанов встретятся в финале, — цитируют «Известия» Янчука. — Даниил находится на подъеме после US Open. Карен стал отцом, и это дополнительная мотивация. К тому же у него было много времени, чтобы подготовиться к турниру в Санкт-Петербурге.

Также в соревнованиях примут участие Андрей Рублев, Стэн Вавринка, Борна Чорич и Маттео Берреттини.