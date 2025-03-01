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1 марта 2025, 17:00

Янчук: «Медведев должен обыгрывать теннисистов ниже рейтингом, но пока он играет не на своем лучшем уровне»

Ана Горшкова
Корреспондент

Советский и российский теннисист Виктор Янчук высказался о конкуренции в мужском теннисе.

«Молодежь растет и идет смена поколений. Сейчас время работает не на Даниила. Потому что ближе к 30 годам люди еще играют, но уже не все, я имею в виду не так хорошо. Например, Димитрову уже за 30, но для себя он играет очень хорошо. Я думаю, что Медведев себя еще не исчерпал, он еще будет играть в лучшей форме, поймает игру, ощущения. Конечно, он должен обыгрывать соперников, ниже рейтингом. Но пока что, он играет не на своем самом лучшем уровне», — приводит слова Янчука Vprognoze.ru.

27 февраля Даниил Медведев проиграл голландцу Таллону Грикспуру в трех сетах в матче 1/4 финала турнира в ОАЭ. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут и завершилась победой Грикспура со счетом 2:6, 6:7 (9:7), 7:5. Медведев по ходу матча не реализовал четыре матчпоинта.

Источник: Vprognoze.ru
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Виктор Янчук
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