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Янчук: «Для российских теннисистов минувший сезон я бы оценил неоднозначно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер Виктор Янчук оценил выступления российских теннисистов в 2024 году.

«Для мужчин минувший теннисный сезон я бы оценил неоднозначно. Шаг вперед точно сделал Хачанов и Котов. Павел, конечно, можно сказать, еще в начале своего пути, но видно, как он прибавляет. Медведев в целом сыграл на своем уровне, но концовка сезона ему не удалась. Даня точно не блеснул.

Однако прогресс в его игре наблюдается. Он стал более динамичным и быстрым. Его удары стали сильнее, темп его игры тоже возрос. Думаю, Медведев еще года два точно сможет преподносить сюрпризы и достигать высоких результатов. Большой шлем ему еще по плечу. Но тут важно будет поймать свой пик формы, чтобы он пришелся именно на Шлем. Мастерство у Дани есть, сомневаться здесь не приходится.

А вот Рублев в этом году немного разочаровал. Не выстрелил Андрей в этом году. Хотя он выиграл Мадрид в этом году. В целом первая половина сезона у Рублева была неплохой, но под конец Андрей ничем хорошим не отличился», — цитирует Legalbet Янчука.

Даниил Медведев завершил 2024 год на пятой строчке рейтинга ATP, Андрей Рублев — на 8-й, Карен Хачанов — на 19-й, Роман Сафиуллин — на 60-й, а Павел Котов — на 84-й.

Источник: Legalbet
Теннис
Андрей Рублев
Виктор Янчук
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Павел Котов
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