Янчук оценил выступление Рублева на турнире в Монреале

Заслуженный тренер России Виктор Янчук рассказал, как Андрею Рублеву удалось набрать хорошую форму перед турниром в Монреале.

«Перед Олимпийскими играми Рублев находился на спаде. Ему нужно было восстанавливаться и постепенно возвращать качество игры, чтобы подготовиться, прежде всего, к US Open.

Андрей вместе с командой, видимо, решили, что рационально будет взять паузу. Иначе возникли бы повышенные нагрузки, и он бы утомлялся еще больше, показывая средние результаты. И выступление Рублева на турнире в Монреале показывает, что этот расчет оказался верным», – цитирует Vprognoze.ru Янчука.

Рублев дошел до финала турнира в Монреале, где проиграл Алексею Попырину из Австралии – 2:6, 4:6.