Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 05:53

Янчук оценил выступление Рублева на турнире в Монреале

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер России Виктор Янчук рассказал, как Андрею Рублеву удалось набрать хорошую форму перед турниром в Монреале.

«Перед Олимпийскими играми Рублев находился на спаде. Ему нужно было восстанавливаться и постепенно возвращать качество игры, чтобы подготовиться, прежде всего, к US Open.

Андрей вместе с командой, видимо, решили, что рационально будет взять паузу. Иначе возникли бы повышенные нагрузки, и он бы утомлялся еще больше, показывая средние результаты. И выступление Рублева на турнире в Монреале показывает, что этот расчет оказался верным», – цитирует Vprognoze.ru Янчука.

Рублев дошел до финала турнира в Монреале, где проиграл Алексею Попырину из Австралии – 2:6, 4:6.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Андрей Рублев
Виктор Янчук
0
Читайте также
За победу на Олимпиаде спортсмены получают лошадей, бриллианты и картины
СМИ утверждают, что боксера Двали избили в клубе
Алаудинов заявил об уничтожении большей части зашедших на территорию РФ войск ВСУ
«Зенит» продает россиян, ЦСКА — последних нападающих. Трансферные слухи РПЛ
Появились кадры задержания сотрудницы воинской части, передававшей сведения ГУР
Бабушка убитой под Самарой двухлетней девочки сообщила детали случившегося
Популярное видео
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев сыграет с Легечкой во втором круге турнира в Цинциннати
Новости
RSS RSS
Все новости