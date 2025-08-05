Янчук: «Хачанов заметно прибавил и приблизился по уровню к лидерам мирового тенниса»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российский теннисист Карен Хачанов по уровню игры приблизился к лидерам мирового тенниса.

«Результаты Хачанова и его игра в последнее время очень радуют. Он заметно прибавил и приблизился по своему уровню к лидерам мирового тенниса. Никому с ним просто не бывает. То, что он опередит Даниила Медведева в рейтинге, на сегодня это абсолютно закономерно», — цитирует Янчука ТАСС.

29-летний Хачанов занимает 16-е место в мировом рейтинге. В четвертьфинале турнира в Торонто он победил американца Алекса Микельсена — 6:4, 7:6 (7:3).