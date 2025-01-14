Вихлянцева отметила прогресс Хачанова по итогам 2024 года

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась об успехах соотечественников в 2024 году, а также назвала «большую двойку» в мужском мировом теннисе.

«Во-первых, выделю стабильное участие двух наших игроков на мужском Итоговом турнире: Даниил Медведев и Андрей Рублев второй год подряд играют там. Конечно же, стоит отметить успех Карена Хачанова в концовке года. Карен набрал очень хороший ход и порадовал всех болельщиков. Это такой задел на нынешний год.

Конечно же, отсутствие титулов у Медведева говорит, что Карлос Алькарас и Янник Синнер сейчас занимают настолько лидирующие позиции, что даже нет как таковой «большой тройки». Наверное, сейчас есть «большая двойка»: Синнер и Алькарас. Они заметно опережают Медведева, Рублева, того же Зверева... Зверев берет титулы, но мне кажется, что двойка очень сильно впереди ребят, которые не могут взять титулы. Я думаю, если бы Медведев приехал на АТР 250, то конечно же, он бы такой турнир взял», — сказала Вихлянцева Metaratings.ru.

Итальянец Синнер является победителем Australian Open-2024 и лидирует в рейтинге ATP. Испанец Алькарас занимает 3-е место в списке.