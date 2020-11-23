Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Видео чемпионского розыгрыша Медведева в финале Итогового турнира ATP

01:14
Даниил Медведев против Доминика Тима. Фото AFP
Даниил Медведев против Доминика Тима. Фото AFP
Теги:

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австрийца Доминика Тима в финале Итогового турнира ATP — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Медведев стал вторым россиянином в истории, выигравшим Итоговый турнир ATP (первым был Николай Давыденко в 2009 году).

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир