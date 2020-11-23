Видео чемпионского розыгрыша Медведева в финале Итогового турнира ATP
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австрийца Доминика Тима в финале Итогового турнира ATP — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.
Медведев стал вторым россиянином в истории, выигравшим Итоговый турнир ATP (первым был Николай Давыденко в 2009 году).
Главный матчбол в карьере Даниила Медведева ? pic.twitter.com/3yT46ZN26G— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) November 22, 2020
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