Видео чемпионского розыгрыша Медведева в финале Итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австрийца Доминика Тима в финале Итогового турнира ATP — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Медведев стал вторым россиянином в истории, выигравшим Итоговый турнир ATP (первым был Николай Давыденко в 2009 году).