Вице-президент ФТР Селиваненко рассказал об ожиданиях от матча Медведев — Рублев

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко рассказал, чего ждет от первого матча в Итоговом турнире ATP, в котором встретятся российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев.

«У Даниила и Андрея собственная история противостояний еще с юниорских времен, она только придает предстоящему матчу дополнительный колорит. Специфика этого турнира такова, что в этом турнире значение будет иметь каждый сет и гейм, поэтому фавориты остаются в теории до выхода на корт», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Встреча Медведева и Рублева состоится сегодня, 14 ноября. Начало — в 16.00 (мск).

В последний раз они играли против друг друга 21 августа в турнире в Цинциннати. Тогда победу одержал Рублев (2:6, 6:3, 6:3).