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Сегодня, 10:46

Вице-президент ФТР Селиваненко о победе Рублева над Циципасом: «Он смог переломить ход поединка»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Андрея Рублева над греком Стефаносом Циципасом (3:6, 6:3, 6:2) в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP в Турине.

«От Андрея все ожидали, что он может выигрывать матчи и турниры любого уровня. Другое дело, что он вчера сыграл очень здорово. Он смог переломить ход поединка после проигранного первого сета, вырвать второй сет, практически безупречно сыграть в третьем за счет скорости соперника. Третий сет он сыграл на полной концентрации, было видно, что Стефанос в какой-то момент не знал, что делать», — сказал Селиваненко «СЭ».

В полуфинале Итогового турнира ATP Андрей Рублев сыграет с норвежцем Каспером Руудом. Матч пройдет в субботу, 19 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени.

Теннис
Андрей Рублев
Стефанос Циципас
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