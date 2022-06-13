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Селиваненко — о поражении Рублева: ««Басилашвили — непростой соперник. Другое дело, что он игрок настроения»

Вице-президент ФТР назвал причины поражение Андрея Рублева на старте турнира в Халле
Иван Шитик
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублева на старте турнира ATP в Халле.

«Басилашвили — непростой соперник. Другое дело, что он игрок настроения. Это изначально не проходной соперник! Для Андрея трава не является самым любимым покрытием. Ошибки? Коллектив Рублева знает, чего ему не хватает.

Тай-брейк — всегда отдельная история. Понятно, что это не тот результат, на который рассчитывал российский теннисист. Неправильно давать ему советы. Наверное, не хватило какого-то разнообразия для того, чтобы переломить ход игры в свою пользу: чуть-чуть подачи, приема. После поражения все надо рассматривать в комплексе", — сказал Селиваненко «Чемпионату».

Прошлогодний финалист турнира в Германии Рублев уступил грузину Николозу Басилашвили со счетом 6:7 (1:7), 4:6.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4724635-selivanenko-rasskazal-chego-ne-hvatilo-rublyovu-dlya-pobedy-nad-basilashvili-v-galle.html
Андрей Рублев
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