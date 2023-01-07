Вице-президент ФТР поделился впечатлениями от матча Медведева и Джоковича

Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко прокомментировал ход полуфинального матча между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем в турнире серии АТР 250 в австралийской Аделаиде.

«Джокович сделал по брейку в каждом сете и спокойно довел матч до конца. Он сыграл в свой классический теннис. В принципе игра была достаточно спокойной. Момент с вызовом врача Джоковичу — это все элементы игры. Такие мельчайшие эпизоды могут как оказывать влияние на ход встречи, так и не оказывать. Это вообще не повод для отдельного обсуждения», — приводит слова Селиваненко.

Матч Медведев — Джокович завершился со счетом 3:6, 4:6.

В финале турнира Джокович сыграет с американцем Себастьяном Кордой.