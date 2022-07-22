Вице-президент ФТР: «Карлос превзошел Хачанова по всем показателям»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение Хачанова в четвертьфинале турнира в Гамбурге.

«Сегодня Карлос превзошел Карена по всем показателям. Счет говорит сам за себя. У Хачанова ничего не получилось. Карлос на сегодняшний момент один из наиболее перспективных и лучших игроков сезона, тем более на земле. Игра Карлоса циклична, он играл хорошо до апреля, потом был некий спад, и сейчас он снова идет на подъем. Тяжело разбирать игру, когда результат такой. Карлос превзошел Хачанова по по всем показателям. Похоже, что Карлос набирает форму и его цикличность выходит на подъем перед американской серией. Земля — это его покрытие», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Российский теннисист Карен Хачанов не смог пройти в полуфинал турнира в Гамбурге (Германия). В четвертьфинале он проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 0:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.