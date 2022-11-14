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Сегодня, 22:00

Вице-президент ФТР назвал захватывающим матч между Рублевым и Медведевым

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу Андрея Рублева над Даниилом Медведевым на старте Итогового турнира АТР.

Рублев победил со счетом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7).

«Захватывающий матч, в котором было все за что любят теннис — мощные удары, утонченные комбинации, драматичные моменты. На таком уровне все играют следующую игру забыв про результат предыдущей. В группе всегда важен каждый матч и каждое очко в нем. В любой победе всегда комбинация факторов. При равной игре по ходу матча наверное Андрей все-таки был ближе к победе, если вспомнить концовку первого сета и количество матчболов в третьем сете», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Андрей Рублев. Рублев второй раз подряд обыграл Медведева. В Турине Андрей доминировал над Даниилом

В одной группе с российскими теннисистами выступают серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас. Их матч состоится сегодня, 14 ноября.

Итоговый турнир АТР проходит с 13 по 20 ноября в Турине.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10431167-vice-prezident-ftr-prokommentiroval-pobedu-rubleva-v-matche-s-medevevym-na-itogovom-turnire.html
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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